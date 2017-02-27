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Организатор наркопритона пойдет под суд в Приморье

Расследование окончено
Фото: Фото:
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Житель Красноармейского района обвиняется в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта в значительном размере и систематическом предоставлении помещений для потребления наркотических средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 38-летний житель села Крутой Яр достоверно зная о том, что на территории Российской Федерации запрещен незаконный оборот наркотических средств, по месту своего жительства организовал притон для потребления наркотических средств. В период с июня по ноябрь 2016 года злоумышленник, являясь наркопотребителем, предоставлял помещение, расположенное на территории частного домовладения, наркозависимым жителям поселка для совместного употребления ацетилированного опия, который он варил здесь же.

Факт содержания наркопритона был выявлен сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции «Дальнереченский». В ходе обследования помещений домовладения полицейские обнаружили и изъяли более 3,3 граммов готового к употреблению, свежесваренного экстракта маковой соломки, шприцы, а также посуду для приготовления наркотиков.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Мужчине грозит лишение свободы до четырех лет.

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