Он входил в Топ-25 самых высоких людей мира

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Британии умер актер из "Игры престолов" Нил Финглтон, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Он скончался 25 февраля от сердечной недостаточности на 37-м году жизни. О смерти самого высокого человека Великобритании (по данным 2007 года) пишет The Sun.Кроме того, что Финглтон был признан самым высоким человеком в ЕС, он входил в Топ-25 самых высоких людей мира: его рост составлял 2,3 метра.

Родился Нил Финглтон в Дареме (Великобритания) в 1980 году. В 16 лет решил продолжить получать образование в США - после того, как побывал в баскетбольном лагере. В юности он несколько лет занимался баскетболом, но потом перенес операцию и решил уйти из спорта. В 2007 году он вернулся в одной город Дарем и решил заняться шоу-бизнесом.

Его рост и спортивная подготовка стали его "визитной карточкой" в киноиндустрии. Многим российским любителям сериалов Финглтон запомнился по роли гиганта Мега Могучего из "Игры престолов". Также он снимался в сериале "Доктор Кто" и фильме "Люди Икс: Первый класс".