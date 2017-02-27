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"Адмирал" обыграл "Авангард"

Счет - 4:3
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В третьем матче серии плей-офф "моряки" одержали победу, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК "Адмирал".

"Адмирал" начал сверхагрессивно: два большинства, огнедышащий напор трибун, игровое преимущество, прессинг и броски. Как итог, Барбашев на добивании реализовал «5 на 4» – 1:0.

В середине второго периода противника с интервалом в 28 секунд обменялись голами. Сначала Казаков со среднего пятака расстрелял Фурха – 2:0.

Омичи ответили с добивания – Соботка оказался самым настойчивым перед вратарской – 2:1.

Однако приморцы «закусили» и забили в меньшинстве: Жафяров с Краснослободцевым разыграли два в один – 3:1.

За 24 секунды до перерыва Пьянов исполнил сольный номер, вновь сократив отставание омичей до минимума – 3:2.

15 секунд прошло с начала третьего периода, и «Авангард» сравнял: Лемтюгов и Хохряков разложили два в один – 3:3.

Но «Адмирал» не дрогнул, и Казаков забил невероятный гол сумасшедшим кистевым от правого борта, который засчитали только после долгого просмотра видеоповтора – 4:3.

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