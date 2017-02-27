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Гигантские пингвины жили рядом с динозаврами, - ученые

Останки птиц-монстров были найдены на берегу реки Уэйпара
Фото: goodnewsanimal.ru Фото: goodnewsanimal.ru
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Динозавры были не единственными гигантскими обитателями Земли в эпоху своего доминирования; об этом говорят немецкие ученые, изучившие останки огромного пингвина, найденные в Новой Зеландии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Огромных размеров пингвин, некогда наводивший страх на существ, обитавших на территории нынешних островов, жил примерно шестьдесят миллионов лет назад, то есть, на закате эпохи гигантских ящеров.

"Современная наука считает, что пингвины появились относительно недавно. Наше исследование, однако, опровергает это мнение: пингвины были современниками динозавров. И какие это были пингвины! Речь идет не о тех птицах, которые сейчас населяют Антарктиду. Древние пингвины Новой Зеландии были настоящими исполинами. Неудивительно, что они вымерли - не всякая экосистема в состоянии прокормить таких монстров", - цитирует сотрудников института Senckenberg (Германия) сайт actualnews.org.

Останки древних пингвинов были обнаружены палеонтологами на берегу реки Уэйпара, что протекает на территории Кентерберийскиого региона.

Кроме костей ископаемых гигантских пингвинов, ученые нашли здесь большое количество прочих окаменелостей, некогда принадлежавших птицам, черепахам и рыбам.

Необходимо отметить, что 2-метровые пингвины весом 115 килограммов жили когда-то и в Антарктиде, что доказали исследования Каролины Акоста Оспиталече из аргентинского Музея Ла-Плата.

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