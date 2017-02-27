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Общество

Сенатор предложил отнести нападения на инкассаторов к числу особо тяжких преступлений

За первое полугодие 2016 года было совершено более 2,5 тысяч преступлений, связанных с перевозкой денег
Фото: Properm.ru Фото: Properm.ru
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Глава комитета Совета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов предложил разработать законодательную инициативу, ужесточающую наказание за нападения на инкассаторов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказала пресс-служба парламентария.

"Сенатор В.Тюльпанов направил в адрес председателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева обращение, в котором предлагает наделить инкассаторов правовым статусом и выделить преступления против них в отдельный состав, предусматривающий самые строгие наказания", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сенатор предложил создать рабочую группу с участием представителей Верховного суда РФ, заинтересованных министерств и ведомств для разработки соответствующих законодательных инициатив.

Как отмечается в пресс-релизе, по данным Российского объединения инкассации (РОСИНКАС), только за первые шесть месяцев 2016 года было совершено свыше 2,5 тысяч преступлений, связанных с перевозкой денежных средств.

По мнению Тюльпанова, "прогрессирующий рост подобных правонарушений влечет не только значительные экономические потери, но и крайне опасное увеличение числа инцидентов с использованием оружия в общественных местах, как со стороны преступников, так и со стороны инкассаторов".

Сенатор в своем обращении отмечает, что в настоящее время правовой статус инкассаторов не урегулирован, и это во многом способствует развитию нелегального сектора инкассаторской деятельности, который, по данным специалистов, является наиболее привлекательным для потенциальных грабителей.

"Зачастую квалификация "серых" или "черных" инкассаторов далека от профессиональной, а транспортные средства, которые они используют при перевозке денег, недостаточно или даже вовсе не оснащены охранными системами. Эта доступность перевозимых нелегальными перевозчиками денежных средств особенно серьезно ставит под удар общественный порядок и угрожает жизни и здоровью граждан", - полагает Тюльпанов.

Он считает целесообразным в Уголовном кодексе РФ вывести в отдельный состав разбой в отношении лиц, осуществляющих инкассаторскую деятельность.

"Подобные правонарушения должны быть отнесены к числу особо тяжких, так как несут угрозу жизни и здоровью неограниченного круга лиц, а значит, имеют высокую степень общественной опасности. Соответственно санкции за такие преступления могут предусматривать лишение свободы свыше 10 лет или более строгое наказание", - отмечает Тюльпанов.

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