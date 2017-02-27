Во Владивостоке временно отключат отопление 10:32, 27 февраля Во Владивостоке временно отключат отопление (Адреса)
СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось 10:25, 27 февраля СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось
В Приморье зафиксировано девять пожаров 10:14, 27 февраля В Приморье зафиксировано девять пожаров
Новостная лента
Февраль, 27 понедельник
11:13
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
11:13
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
11:13
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
11:02
Какой сегодня праздник: 27 февраля - День Сил специальных операций в России
10:57
Умер британский актер, сыгравший Мега Могучего в "Игре престолов"
10:49
Социальные сети позитивно влияют на память человека, - ученые
10:42
Поздравление с наступающим Днем 8 Марта от Фонда имени Народного учителя СССР Н.Н Дубинина
10:32
Во Владивостоке временно отключат отопление Адреса
10:28
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая» Фото
10:25
СК: В отношении мэра Арсеньева уголовного дела не возбуждалось
10:18
Организатор наркопритона пойдет под суд в Приморье
10:15
Началась церемония вручения премии "Оскар"
10:14
В Приморье зафиксировано девять пожаров
10:11
Музей связи «Ростелекома» презентовал экспозицию в ВДЦ «Океан Фото
10:03
"Адмирал" обыграл "Авангард"
09:52
Сенатор предложил отнести нападения на инкассаторов к числу особо тяжких преступлений
09:36
Патриарх Кирилл попросил у всех прощения
09:25
Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:14
27 февраля 2017 года - начало Великого поста
09:09
Гороскоп на 27 февраля
08:19
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 27 февраля Адреса
08:10
Во Владивостоке сегодня +3°C
07:27
19-летний парень впал в кому после катания на привязанной к машине «ватрушке»
06:04
​В Приморье проходит антинаркотическая акция
04:44
В Находке прошел рейд ДПС
03:54
Эксперт: В марте рубль будет укрепляться, но потом упадет
02:37
В Приморье прошли особенные "веселые старты"
01:47
Во Владивостоке бизнес научат заполнять электронные документы на рыбу
Февраль, 26 воскресенье
23:42
В Приморье пообещали упростить правила установки "ЭРА-ГЛОНАСС"
23:04
Стало известно, как видят мир слепые люди Видео
22:01
В Приморье сгорел деревянный дом
20:59
В Приморье фермера оштрафовали за антисанитарию
20:08
В Приморье задержан груз подозрительной рыбы
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Какой сегодня праздник: 27 февраля - День Сил специальных операций в России

Праздник появился в 2015 году
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В России, начиная с 2015 года, 27 февраля отмечается новый профессиональный праздник — День Сил специальных операций, установленный Указом Президента РФ №103 от 26 февраля 2015 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Силы специальных операций РФ (ССО) представляют собой высокоподвижную, специально обученную, технически оснащенную, хорошо экипированную армейскую группировку сил Министерства обороны РФ, предназначенную для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России как внутри страны, так и за рубежом.

Следует уточнить, что формирование ССО России началось еще в 2009 году в ходе масштабной реформы российских Вооруженных сил, когда на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчиненное лично начальнику Генерального штаба ВС РФ.

В марте 2013 года стало известно о создании российских Сил специальных операций. Личный состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу в российской армии по контракту.

К слову, ССО (со схожими целями и задачами) существуют в вооруженных силах в ряде других стран.

Отметим, что дата для праздника, которая, по мнению ряда СМИ, носит неформальное название «День вежливых людей», была выбрана в качестве памятной даты после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части ВС Украины в местах дислокации на полуострове были блокированы, а все стратегические объекты Крыма заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, которые при этом вели себя «очень вежливо» по отношению к местному населению.

Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам российского президента Владимира Путина, «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» жителей полуострова, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма

comments powered by Disqus
Похожие новости
Во Владивостоке временно отключат отопление
10:32, 27 февраля 2017 Во Владивостоке временно отключат отопление

Работы будут проведены в течение суток

Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»
10:28, 27 февраля 2017 Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Победительниц ждут приятные призы

Музей связи «Ростелекома» презентовал экспозицию в ВДЦ «Океан
10:11, 27 февраля 2017 Музей связи «Ростелекома» презентовал экспозицию в ВДЦ «Океан

В 2017 году музейно-выставочному центру исполняется 15 лет

Сенатор предложил отнести нападения на инкассаторов к числу особо тяжких преступлений
09:52, 27 февраля 2017 Сенатор предложил отнести нападения на инкассаторов к числу особо тяжких преступлений

За первое полугодие 2016 года было совершено более 2,5 тысяч преступлений, связанных с перевозкой денег

Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:25, 27 февраля 2017 Пять междугородних рейсов из Владивостока отменены

Расписание

27 февраля 2017 года - начало Великого поста
09:14, 27 февраля 2017 27 февраля 2017 года - начало Великого поста

Начинается пост с "Чистого понедельника"

Гороскоп на 27 февраля
09:09, 27 февраля 2017 Гороскоп на 27 февраля

Сегодня возможен хаус в мыслях и в делах