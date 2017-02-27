Какой сегодня праздник: 27 февраля - День Сил специальных операций в России

Праздник появился в 2015 году

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В России, начиная с 2015 года, 27 февраля отмечается новый профессиональный праздник — День Сил специальных операций, установленный Указом Президента РФ №103 от 26 февраля 2015 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Силы специальных операций РФ (ССО) представляют собой высокоподвижную, специально обученную, технически оснащенную, хорошо экипированную армейскую группировку сил Министерства обороны РФ, предназначенную для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России как внутри страны, так и за рубежом.



Следует уточнить, что формирование ССО России началось еще в 2009 году в ходе масштабной реформы российских Вооруженных сил, когда на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчиненное лично начальнику Генерального штаба ВС РФ.



В марте 2013 года стало известно о создании российских Сил специальных операций. Личный состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу в российской армии по контракту.



К слову, ССО (со схожими целями и задачами) существуют в вооруженных силах в ряде других стран.



Отметим, что дата для праздника, которая, по мнению ряда СМИ, носит неформальное название «День вежливых людей», была выбрана в качестве памятной даты после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части ВС Украины в местах дислокации на полуострове были блокированы, а все стратегические объекты Крыма заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, которые при этом вели себя «очень вежливо» по отношению к местному населению.



Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам российского президента Владимира Путина, «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» жителей полуострова, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма