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Общество

27 февраля 2017 года - начало Великого поста

Начинается пост с "Чистого понедельника"
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году Великий пост будет длиться в период с 27 февраля по 15 апреля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Следует уточнить, что пост Святой Четыредесятницы называется Великим постом в связи с особой важностью его установления. По традиции, Святая Четыредесятница и все богослужения начинаются с вечерни масленичной (сыропустной) недели. Во время вечернего богослужения в Прощеное воскресенье бывает чин или обряд общего прощения в храме.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник», так как в первый день поста люди стремятся провести в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, в эти дни верующим предписано усерднее молиться и бороться с греховными страстями.

Отметим, что Великий пост установлен в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после Своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Соблюдался пост Святой Четыредесятницы (длившийся повсюду 40 дней) в древней Церкви не в одно и то же время. Его период зависел от неодинакового исчисления дней поста и дней, когда он разрешался.

Напомним, что Великий пост состоит из 40-дневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы «ради спасительных страстей» Христовых.
Древние христиане соблюдали Великий пост с особой строгостью, воздерживаясь даже от вкушения воды до девятого (третьего по полудни) часа дня. Пищу вкушали после девятого часа, употребляя хлеб и овощи. В эти дни запрещалось есть мясо, молоко, сыр, яйца.

В первую и Страстную седмицы следует хранить особо строгий пост. В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста. В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с растительным маслом. И только в праздник Благовещения, если он приходится не в Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы.

Церковь осуждает тех, кто нарушает Великий пост, но, действуя в духе любви и милосердия Божия, не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых, не отчуждает их от участия в радости причащения и Пасхи. Однако немощные телом, как и здоровые, обязаны во время Великого поста совершать дела любви и милосердия и, также как и в другие посты, хранить духовный пост от грехов.

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