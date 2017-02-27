Социальные сети позитивно влияют на память человека, - ученые

Люди делятся своими переживаниями и эмоциями

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, что социальные сети позитивно влияют на память человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, сотни лет назад люди изобрели дневник, в котором записывали воспоминания, переживания и мысли. С развитием IT-технологий бумажные носители заменили соцсети, ставшие личным пространством для публикации мыслей. Такие сервисы как Facebook, Twitter и Instagram позволяют юзерам не только оставлять свои записи, но и делиться мыслями с другими пользователями, находя порой слова поддержки или советы.

Специалисты провели эксперимент, участники которого в течение месяца активно пользовались социальными сетями. На первоначальном этапе исследования было установлено, что у всех добровольцев улучшилась память. Вдохновленные результатами, исследователи решили продолжить изучение вопроса.