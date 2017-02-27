Социальные сети позитивно влияют на память человека, - ученые

Китайские ученые в ходе исследования выяснили, что социальные сети позитивно влияют на память человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.
По словам специалистов, сотни лет
назад люди изобрели дневник, в котором записывали воспоминания, переживания и
мысли. С развитием IT-технологий бумажные носители заменили соцсети, ставшие
личным пространством для публикации мыслей. Такие сервисы как Facebook, Twitter
и Instagram позволяют юзерам не только оставлять свои записи, но и делиться
мыслями с другими пользователями, находя порой слова поддержки или советы.
Специалисты провели эксперимент, участники которого в течение месяца активно пользовались социальными сетями. На первоначальном этапе исследования было установлено, что у всех добровольцев улучшилась память. Вдохновленные результатами, исследователи решили продолжить изучение вопроса.