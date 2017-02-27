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Общество

Часть Владивостока останется без света в понедельник, 27 февраля

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.

Адреса:

Адмирала Кузнецова ул. 40а;

Адмирала Юмашева ул. 11, 35, 36, 38, 40;

Борисенко ул. 104, 102;

Буреинская ул. 11, 13, 15, 5;

Дежнева ул. 8, 15, 13, 3, 7, 9;

Докучаева ул. 10, 11, 12, 14, 15, 5, 7, 8, 9, 9б;

Космонавтов ул. 1;

Курильская ул. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;

Лаптева ул. 1, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Находкинская ул. 10, 2, 11а, 4б;

Нейбута ул. 87, 87а;

Пржевальского ул. 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36, 7, 9;

Пригородная 1-я ул. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35;

Пригородная 4-я ул. 20, 24, 24а;

Родниковый пер. 17, 21;

Сабанеева ул. 22;

Снеговая ул. 15, 19;

Фастовская ул. 2;

Черемуховая ул. 11.

Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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