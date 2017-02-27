Часть Владивостока останется без света в понедельник, 27 февраля

Сегодня, 27 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Адмирала Кузнецова ул. 40а;
Адмирала Юмашева ул. 11, 35, 36, 38, 40;
Борисенко ул. 104, 102;
Буреинская ул. 11, 13, 15, 5;
Дежнева ул. 8, 15, 13, 3, 7, 9;
Докучаева ул. 10, 11, 12, 14, 15, 5, 7, 8, 9, 9б;
Космонавтов ул. 1;
Курильская ул. 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6;
Лаптева ул. 1, 10, 11, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;
Находкинская ул. 10, 2, 11а, 4б;
Нейбута ул. 87, 87а;
Пржевальского ул. 10, 13, 15, 17а, 27, 28, 29, 32, 36, 7, 9;
Пригородная 1-я ул. 37, 39, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 35;
Пригородная 4-я ул. 20, 24, 24а;
Родниковый пер. 17, 21;
Сабанеева ул. 22;
Снеговая ул. 15, 19;
Фастовская ул. 2;
Черемуховая ул. 11.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.