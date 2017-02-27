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Во Владивостоке сегодня +3°C

В крае без осадков
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления В крае без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного. Температура воздуха -7...+7°C, сообщает Примпогода.


Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4 °C.

В Находке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C.

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