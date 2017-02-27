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Эксперт: В марте рубль будет укрепляться, но потом упадет

Прогноз на весну
Фото: WordYou.ru Фото: WordYou.ru
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В феврале рубль укрепился по отношению к доллару на 4 процента, по отношению к евро - на 7 процентов. Уже в следующем месяце российская валюта укрепится, а затем снова упадет. Об этом проинформировала заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По ее словам, до конца месяца движение вверх продолжится, а также начало марта для рубля станет позитивным. Причинами для позитивной динамики отечественной валюты являются стабильные цены на нефть, восстановление экономики РФ и неоцененность рубля как валюты в принципе.
Стоит отметить, что в минувшем году эксперты ведущих финансовых домов назвали рубль одной из самых привлекательных валют для инвестирования среди развивающихся стран. Улучшение ситуации внутри страны и за ее пределами позволило спекулянтам добиться справедливой стоимости рубля.
Повлиять на ситуацию может заседание ФРС США, которое должно состояться 15 марта те, а также заседание ЦБ РФ, запланированное на 24 марта текущего года.
Сообщается, что первое грозит рублю повышением процентных ставок, в результате чего доллар начнет укрепление, а давление на рубль увеличится. В связи с этим повышение ставки в США и ее снижение в РФ подвергнут рублевые пары коррекции во второй половине марта.
От заседания ЦБ РФ также можно ожидать решительных действий. Не исключено, что регулятор понизит ставку на 0,5 процента. Это пойдет на пользу не только бюджету, но и поддержит предпринимателей и банки.
Добавим, согласно предварительной информации, пара доллар/рубль поменяет уровень в 53 рубля, вернувшись к 57-58 рублям. Пару евро/рубль ожидает коррекция от уровня 54-55 рублей к 60-61 рублям.
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