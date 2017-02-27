В Находке прошел рейд ДПС

Рейды по безопасности дорожного движения здесь проводятся регулярно

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В городе Находка Приморского края инспекторы ДПС совместно с членами добровольной народной дружины провели рейдовое мероприятие по профилактике и пресечению нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

Стражи правопорядка и их общественные помощники ставили целью не только выявление нарушений ПДД, но и пропаганду взаимной вежливости среди участников дорожного движения, повышение безопасности на дорогах.

В ходе рейда было уделено особое внимание участкам дорог, где расположены пешеходные переходы. К административной ответственности привлечены три водителя по статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Такое нарушение правил влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей. Дружинники провели профилактические беседы с автомобилистами и пешеходами.

Рейды по безопасности дорожного движения проводятся в Находке регулярно. Под пристальное внимание сотрудников полиции попадают такие нарушения, как переход пешеходами проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора; нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков; невыполнение требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах; нарушение правил остановки и стоянки на тротуаре или в зоне пешеходного перехода.

В 2017 году в Находке за нарушение правил проезда пешеходных переходов по статье 12.18 КоАп РФ в отношении водителей было составлено 125 административных протоколов. Административную ответственность за совершение правонарушений понесли и пешеходы: по статье 12.29 КоАП РФ (Нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) составлено 167 протоколов.

Инспекторы ГИБДД напомнили участникам движения о необходимости быть внимательными и предельно осторожными на дорогах. В ходе разъяснительных бесед народные дружинники просили водителей не забывать снижать скорость перед пешеходными переходами, а пешеходов при переходе дороги - удостовериться, что автомобилисты их пропускают.