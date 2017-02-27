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Общество

​В Приморье проходит антинаркотическая акция

Одно из занятий состоялось во владивостокском центра «Парус надежды»
Фото: УМВД Приморского края Фото: УМВД Приморского края
Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье проходит антинаркотическая акция «Территория безопасности», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Главная цель организаторов мероприятия - профилактическая работа с молодежью, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете в наркологическом диспансере, и  их семьями.

Во Владивостоке сотрудники полиции провели профилактическое занятие для воспитанников краевого социально-реабилитационного центра «Парус надежды».

В ходе занятия инспектор по делам несовершеннолетних рассказала подросткам о правовых последствиях немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ, вреде табака и алкоголя, напомнила о том, как важно вести здоровый образ жизни.

Помимо профилактических занятий в реабилитационном центре реализуется социально-ориентированная программа «Планета права», направленная на ознакомление воспитанников учреждения с нормативно-правовой базой. Сотрудники отдела полиции Советского района активно принимают участие в учебном процессе, проводят занятия по правовому информированию детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и проходящих курс реабилитации.

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