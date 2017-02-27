Одно из занятий состоялось во владивостокском центра «Парус надежды»

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье проходит антинаркотическая акция «Территория безопасности», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Главная цель организаторов мероприятия - профилактическая работа с молодежью, а также с несовершеннолетними, состоящими на учете в наркологическом диспансере, и их семьями.

Во Владивостоке сотрудники полиции провели профилактическое занятие для воспитанников краевого социально-реабилитационного центра «Парус надежды».

В ходе занятия инспектор по делам несовершеннолетних рассказала подросткам о правовых последствиях немедицинского потребления наркотиков и психоактивных веществ, вреде табака и алкоголя, напомнила о том, как важно вести здоровый образ жизни.

Помимо профилактических занятий в реабилитационном центре реализуется социально-ориентированная программа «Планета права», направленная на ознакомление воспитанников учреждения с нормативно-правовой базой. Сотрудники отдела полиции Советского района активно принимают участие в учебном процессе, проводят занятия по правовому информированию детей и подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и проходящих курс реабилитации.