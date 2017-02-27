В соревнованиях участвовали дети из Центра содействия семейного устройства

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Спасский» совместно с членами городской Думы, Совета ветеранов и Общественного совета при отделе полиции провели спортивную игру «Весёлые старты» с воспитанниками подшефного Центра содействия семейного устройства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края. Военно-спортивная эстафета проводилась на базе детского оздоровительного центра в селе Калиновка Спасского района. В организации мероприятия приняли участие специалисты отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, представители молодёжного парламента и члены общественной организации «Боевое братство».

Из числа сотрудников полиции, депутатов, членов молодежного парламента и детей были сформированы три смешанные команды: синяя - «Адреналин», желтая - «Стрела», красная - «Медведи». На торжественном построении к участникам команд с приветствием и пожеланиями успехов в соревнованиях обратились член Общественного совета Татьяна Косьяненко и начальник МОМВД России «Спасский» полковник полиции Вадим Трущенко.

После построения капитаны команд получили задания и начали состязания. Восемь сложных препятствий к достижению цели потребовали от участников сноровки, силы, умения, выносливости и меткости. Участники прыгали с мячом, бегали с эстафетной палочкой, преодолевали препятствия и стреляли по шарикам, а также принимали участие в лыжной эстафете и перетягивании каната.

В результате упорной борьбы по количеству набранных баллов места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Стрела», второе - команда «Адреналин», третье почетное - «Медведи».

Все команды получили призы и памятные подарки. Наиболее отличившимся за волю к победе вручены грамоты.

Мероприятие завершилось коллективным обедом у походной кухни, где сотрудники полиции и работники Центра содействия семейного устройства детей приготовили вкусную солдатскую кашу и горячий чай. Участники мероприятия получили заряд бодрости, энергии и хорошего настроения.