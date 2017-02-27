Во Владивостоке бизнес научат заполнять электронные документы на рыбу

Начало занятий - 2 марта

Владивосток, понедельник, 27 февраля , РИА Vladnews.

Управлением Россельхознадзора Приморья организовано проведение обучающих занятий по внесению хозяйствующими субъектами сведений для подачи в ГИС «Меркурий» заявок на оформление ветеринарных сопроводительных документов на поступающие с моря партии рыбной продукции в электронном виде, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Обучение будет проводиться в рамках реализации положений приказа от 27 декабря 2016 г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

В режиме демонстрации будут представлены процедуры оформления продукции на борту судна и по схемам выгрузки с борта судна: «борт – склад» и «борт – вагон - склад».

Занятия будут проводится каждый четверг в 14.30 в кабинете № 208 теруправления Россельхознадзора во Владивостоке группами до 20 человек. Предварительная запись на участие в занятиях по телефону (423) 261-23-49. Начало занятий со 2 марта 2017 года.