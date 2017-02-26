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Стало известно, как видят мир слепые люди

​В YouTube опубликовано соответствующее видео
Фото: Нева Знак Фото: Нева Знак
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

В YouTube опубликовано видео, которое показывает, как слепые люди представляют себе окружающий мир, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Авторы этого видео – американские ученые. Они в довольно доступной форме рассказывают о том, какой наш мир в воображении незрячих людей. 

В видео ученые рассказали, что люди, потерявшие дар зрения спустя некоторое время после рождения, формируют свою картинку мира, которая не очень сильно отличается реальности. Это связано с тем, что мозг таких людей может восстанавливать картинку мира по памяти. Но картинка эта, уверены специалисты, чаще всего бывает бесцветной. Тем не менее, как отмечается в видео, уже доказано, что некоторые незрячие люди могут видеть непрерывный яркий или меняющийся цвет.
А вот полностью представить каким видят мир от рождения слепые люди, отмечают авторы видео, пока невозможно. Ученые полагают, что люди, не имеющие зрения, воспринимают наш мир сугубо индивидуально.
Также ученые отмечают, что с потерей зрения у людей могут обостряться некоторые другие системы восприятия. Так, у них может улучшиться слух. Некоторым даже удается научиться «видеть» мир с помощью эхолокации. А вот нюх, как считают специалисты, у незрячих людей не обостряется. И даже наоборот, отмечают исследователи, с потерей зрения нюх также может ухудшиться.
Ученые из США планируют продолжить исследование восприятия окружающего мира незрячими людьми. Они уже ведут набор добровольцев для своих дальнейших исследований. 

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