В Приморье сгорел деревянный дом

Причины пожара устанавливаются

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

В селе Боец Кузнецов Приморского края брандмейстеры потушили деревянный дом на улице Железнодорожная, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

В субботу в 15.06 на пульт пожарной охраны Партизанского муниципального района поступило сообщение о пожаре. По словам очевидца, горел деревянный дом.

Прибыв по указанному адресу, огнеборцы приступили к тушению. Пожарные столкнулись с открытым горением помещения и обрушением кровли.

В 15.19 - возгорание было локализовано, а в 19.25 - полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 54 кв. м. При тушении пожара было задействовано 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины возгорания устанавливают специалисты.