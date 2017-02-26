В Приморье фермера оштрафовали за антисанитарию

В Уссурийске прошла проверка

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия в отношении одной из животноводческих ферм, принадлежащей владельцу крестьянско-фермерского хозяйства, сотрудниками Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил по обустройству территории фермы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данному факту постановлением Уссурийского районного суда владелец КФХ привлечен к административной ответственности в виде штрафа.