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В Приморье фермера оштрафовали за антисанитарию

В Уссурийске прошла проверка
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

В ходе проведения контрольно-надзорного мероприятия в отношении одной из животноводческих ферм, принадлежащей владельцу крестьянско-фермерского хозяйства, сотрудниками Уссурийского отдела Управления Россельхознадзора по Приморскому краю были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил по обустройству территории фермы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данному факту постановлением Уссурийского районного суда владелец КФХ привлечен к административной ответственности в виде штрафа.

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