В Приморье задержан груз подозрительной рыбы

Возбуждено административное дело

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудниками Юго-Восточного отдела Россельхознадзора по Приморскому краю и инспекторами ГИБДД города Находки выявлена транспортировка около 90 килограммов мороженой рыбы, на которую в момент осмотра автотранспортного средства отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы, её безопасность для здоровья потребителей и соответствие качественным показателям. В отношении водителя автотранспортного средства возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.