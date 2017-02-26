Сотрудниками Юго-Восточного отдела Россельхознадзора по Приморскому краю и инспекторами ГИБДД города Находки выявлена транспортировка около 90 килограммов мороженой рыбы, на которую в момент осмотра автотранспортного средства отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие прохождение этой продукцией ветеринарно-санитарной экспертизы, её безопасность для здоровья потребителей и соответствие качественным показателям. В отношении водителя автотранспортного средства возбуждено дело об административном правонарушении, проводится разбирательство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.
В Приморье задержан груз подозрительной рыбы
Возбуждено административное делоВладивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.
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