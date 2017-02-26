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В Приморье появятся новые дамбы

Уроки Лайонрока
Фото: YouTube Фото: YouTube
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Работа по защите территории Приморья от наводнений не останавливается: планируется строительство новых дамб, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Об этом заявил губернатор региона Владимир Миклушевский.

Сейчас ведется расчистка русел рек от мусора, нанесенного водой во время тайфуна Лайонрок – деревьев, камней, песка. Были возвращены в прежние границы русла, которые поменяли направление, вплотную приблизившись к домам людей и создав угрозу их безопасности. Кроме того, на повестке дня - укрепление берегов рек скальником.

Необходимо отметить, что строительство новых дамб - весьма актуально: Уссурийск и Дальнереченск, где эти сооружения были уже построены, во время наводнения 2016 года практически не пострадали.

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