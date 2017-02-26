Роскомнадзор Приморья: Граждане чаще жалуются на банки, чем на сайты

Проанализированы жалобы граждан, связанные с обработкой персональных данных

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Роскомнадзор проанализировал жалобы граждан, связанные с обработкой персональных данных. Больше всего люди жалуются на действия банков и кредитных организаций, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора Приморского края. В 2016 году количество жалоб граждан на использование их персональных данных банками и кредитными организациями составило 14,2 тысячи. Также в числе «лидеров» по количеству жалоб – интернет-сайты (3,4 тыс. жалоб в 2016 году), коллекторские агентства (2,7 тысяч) и предприятия ЖКХ (2,4 тыс). По другим категориям операторов персональных данных количество жалоб значительно меньше.

По результатам проведенных проверок нарушения законодательства подтвердились в 7,6% случаев. По всем подтвержденным фактам нарушений материалы переданы в органы прокуратуры для возбуждения административного производства.

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных» регулирует деятельность по обработке (использованию) персональных данных. Обратиться в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор) с жалобой возможно через специальную электронную форму на сайте Роскомнадзора: https://rkn.gov.ru/treatments/ask-question/.