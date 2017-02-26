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В Приморье взялись за незаконные самострои

В центре Владивостока снесут 7-этажку
Фото: mega-u.ru Фото: mega-u.ru
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Попытки построить незаконные объекты в Приморье будут жестко пресекаться. Власти будут сносить самострои, такой прецедент уже создан: демонтаж самовольной постройки у дома Элеоноры Прей в историческом центре Владивостока начался на этой неделе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Напомним, 20 февраля в Приморье начался снос самостроя, возведенного в нарушение двух федеральных законов возле объекта культурного наследия постройки конца XIX века – Усадьбы Смитов, или дома Элеоноры Прей. Средства на демонтаж были выделены из краевого бюджета.

Возле объектов культурного наследия существует охранная зона, на территории которой запрещено новое капитальное строительство. Тем не менее, застройщик возвел рядом с памятником 7-этажное здание. Средства за снос будут взысканы с застройщика в судебном порядке.

Необходимо отметить, что данное ООО получило разрешение на реконструкцию 2-этажного гаража, однако в процессе застройщик самовольно увеличил этажность здания и возвел семиэтажную постройку в отсутствие исходно-разрешительной документации. Кроме того, в процессе строительства застройщик снес одну из построек ансамбля, хотя все строения, расположенные в Почтовом переулке, 5, подлежат государственной охране.

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