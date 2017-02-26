У менеджера Comedy Club в ресторане украли шубу за полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

У менеджера Comedy Club похитили из гардеробной ресторана шубу за полмиллиона рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Стоит отметить, что в полицию с заявлением о краже обратился 31-летний руководитель популярной юмористической телевизионной программы.

«24 февраля в 1:48 ночи в полицию поступило сообщение о краже личного имущества по адресу улица Льва Толстого, дом 23», - поделился дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Москве Михаил Миськов.

По словам самой потерпевшей, она ужинала в столичном ресторане True Cost. Заведение расположено на улице Льва Толстого.

Расплатившись, девушка проследовала в гардеробную. Она попросила персонал ресторана вернуть ее шубу, которую женщина оставила на хранение во время ужина. Дорогостоящей верхней одежды публичной персоны там не оказалась.

Прибывшие на место случившегося сотрудники правоохранительных органов посмотрели запись с камеры видеонаблюдения. По камерам они установили женщину, которая по номерку забирает шубу и покидает помещение.

Подчеркнем, что в настоящее время по данному факту проводится расследование. Предварительно ущерб оценивается в 500 000 рублей.