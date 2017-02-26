Предприниматель уничтожил плодородие земли возле владивостокского аэропорта

Уровень плодородия снизился более чем на 70%

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Предприниматель из города Артёма проигнорировал предписание Россельхознадзора Приморья о восстановлении плодородия принадлежащего ему крупного участка сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. По ряду показателей уровень плодородия снизился более чем на 70%.

Так, по результатам проведенной летом 2016 года проверки было зафиксировано значительное снижение показателей плодородия земли. Участок расположен в окрестностях международного аэропорта «Владивосток». Площадь истощенного участка составила более 2 гектаров.

Проведенные тогда Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора исследования образцов земли показали: уровень подвижного калия снизился на 77%, уровень фосфора - на 77%, снижение солевого показателя pH было зафиксировано на уровне 29%.

В адрес предпринимателя было вынесено предписание о проведении работ по восстановлению плодородного слоя почвы и предоставлении лабораторных результатов, подтверждающих проведение восстановительных работ. Срок исполнения предписания был определен до 10 ноября 2016 года.

Однако к назначенному сроку предприниматель каких-либо документов о проведенных работах по восстановлению плодородия земли не предоставил, от проведения проверки по исполнению предписания уклонялся.

В настоящее время в отношении коммерсанта за неисполнение предписания возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Также жителю Артёма всё-таки придётся восстановить плодородие принадлежащего ему участка.