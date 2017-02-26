Во Владивостоке таксист подрался с пассажиром

Новая драка по-владивостокски

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Видео драки между двумя мужчинами в районе дома №11 по улице Окатовой вызвало бурю эмоций у интернет-комментаторов, сообщает корреспондент РИА VladNews. Как утверждает автор ролика, на земле катались и мутузили друг друга водитель такси и пассажир, не пожелавший платить за проезд.

"Правильно и сделал. Люди работают и зарабатывают деньги, как все мы, а какой-то упырь захотел на халяву. А он семью кормит, бенз заправляет," - пишет один из сторонников таксиста.

Вместе с тем, нашлись и те, кто утверждает: драка эта произошла между знакомыми людьми, из-за старого долга, а участники конфликта не являются таксистом и пассажиром.

И все сходятся на том, что без денег в этой истории не обошлось.