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Православные христиане отмечают сегодня Прощеное воскресенье

Это последний день перед Великим постом
Фото: littlescene.ru Фото: littlescene.ru
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

По церковному календарю в этом году 26 февраля у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Согласно православным канонам, сегодня людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

Во второй половине дня патриарх Кирилл, по традиции, совершит особую вечерню с чином прощения в Храме Христа Спасителя.

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