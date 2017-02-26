Православные христиане отмечают сегодня Прощеное воскресенье

Это последний день перед Великим постом

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

По церковному календарю в этом году 26 февраля у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Это последний день перед Великим постом, который начнется уже в понедельник и продлится семь недель, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс.

Согласно православным канонам, сегодня людям следует вспомнить все свои прегрешения и обиды, нанесенные близким, попросить у них прощения и самим от всего сердца их простить.

Во второй половине дня патриарх Кирилл, по традиции, совершит особую вечерню с чином прощения в Храме Христа Спасителя.