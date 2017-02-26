Пресс-служба администрации Арсеньева: Арест мэра официально опровергнут 13:27, 26 февраля Пресс-служба администрации Арсеньева: Арест мэра официально опровергнут
Жители Владивостока решили расправиться с кредитором и донесли на него в полицию 12:47, 26 февраля Жители Владивостока решили расправиться с кредитором и донесли на него в полицию
Четыре авиарейса опаздывают с прибытием во Владивосток 10:31, 26 февраля Четыре авиарейса опаздывают с прибытием во Владивосток
Новостная лента
Февраль, 26 воскресенье
14:04
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
14:04
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
14:04
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
13:27
Пресс-служба администрации Арсеньева: Арест мэра официально опровергнут
12:47
Жители Владивостока решили расправиться с кредитором и донесли на него в полицию
12:09
Работники приморского супермаркета поделили содержимое кошелька покупателя
11:39
Одиннадцать проблем в сексе, способных разрушить отношения
11:11
Боли в спине могут предрекать раннюю смерть, - ученые
10:31
Четыре авиарейса опаздывают с прибытием во Владивосток
10:22
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
10:14
Байкеры Приморья «порвали зиму» Фото
09:34
Гороскоп на 26 февраля
08:59
В Приморье местами пройдет снег
06:11
Лекарства от бессонницы опасны для жизни, - ученые
03:56
Реальные доходы россиян в январе‍ увеличились на 8,1%
00:05
В Германии муж россиянки убил своих детей
Февраль, 25 суббота
22:04
Ученые выяснили, какие 11 проблем в сексе приводят к разводу
20:46
Девальвация рубля в 2017 году в России: чего ждать, прогноз
20:36
Во Владивостоке произошли жесткие ДТП, есть пострадавшие Фото и Видео
20:02
Как прошел Международный ледовый полумарафон во Владивостоке Фото
19:06
Секс на Земле появился благодаря вирусам‍, - ученые
18:16
Какой церковный праздник сегодня: 25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери
17:23
Владивостокцы уже готовы к весне Видео
17:06
Защитник владивостокского «Адмирала» празднует свой день рождения
16:35
Судьбу спорткомплекса в микрорайоне Снеговая падь решат в этом году Видео
16:07
Ученые узнали, нужно ли людям употреблять алкоголь
15:44
Десятилетняя Катя из Владивостока может услышать только с вашей помощью Видео
15:03
Серийный грабитель пойдет под суд в Приморье
14:32
Футбольный клуб "Луч-Энергия" готовится ко второй части чемпионата Видео
14:09
В Приморье во время пожара в квартире были спасены люди
13:38
Широкая масленица проходит во Владивостоке Видео
13:09
СМИ: Глава Арсеньева взят под домашний арест
12:48
Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Жители Владивостока решили расправиться с кредитором и донесли на него в полицию

"Потерпевшие" пожаловались на нападение
Фото: kmvexpress.ru Фото: kmvexpress.ru
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело о ложном доносе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В дежурную часть ОМВД Советского района города обратились двое граждан с заявлением о преступлении. Мужчины в возрасте 18 и 21 года сообщили, что на улице Русская на них напали трое граждан ближнего зарубежья, причинив им телесные повреждения, и похитили денежные средства, мобильные телефоны и документы.

По подозрению в нападении полицейские доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств троих мужчин 1991 и 1989 годов рождения.

В результате проведенной проверки по заявлению факт причинения телесных повреждений и хищения имущества потерпевших не нашел своего подтверждения. Установлено, что ложное сообщение заявители сделали намеренно: один из них имел денежный долг перед мужчинами, которых обвинили в разбойном нападении. По месту жительства одного из заявителей полицейские обнаружили якобы похищенное имущество.

В настоящее время следователем отдела полиции в отношении обоих подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 306 УК РФ (Заведомо ложный донос). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Работники приморского супермаркета поделили содержимое кошелька покупателя
12:09, 26 февраля 2017 Работники приморского супермаркета поделили содержимое кошелька покупателя

Ущерб превысил 70 тысяч рублей

В Германии муж россиянки убил своих детей
00:05, 26 февраля 2017 В Германии муж россиянки убил своих детей

Супруги постоянно ссорились

Во Владивостоке произошли жесткие ДТП, есть пострадавшие
20:36, 25 февраля 2017 Во Владивостоке произошли жесткие ДТП, есть пострадавшие

Въезд в город блокировали пробки

Серийный грабитель пойдет под суд в Приморье
15:03, 25 февраля 2017 Серийный грабитель пойдет под суд в Приморье

Расследование дела окончено

В Приморье во время пожара в квартире были спасены люди
14:09, 25 февраля 2017 В Приморье во время пожара в квартире были спасены люди

Причины возгорания устанавливаются

Мужчина выпрыгнул из окна в Приморье
10:17, 25 февраля 2017 Мужчина выпрыгнул из окна в Приморье

Обстоятельства выясняются

При ДТП на Камчатке пострадали более 20 человек
08:03, 25 февраля 2017 При ДТП на Камчатке пострадали более 20 человек

Обстоятельства случившегося выясняются