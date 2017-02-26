Работники приморского супермаркета поделили содержимое кошелька покупателя

Ущерб превысил 70 тысяч рублей

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

В дежурную часть ОМВД по городу Уссурийску Приморского края поступило заявление 47-летнего местного жителя о краже кошелька с документами и суммой более 70 тысяч рублей в одном из магазинов на улице Чичерина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей и очевидцев преступления, изучили записи камер видеонаблюдения. Потерпевший пояснил, что, сделав покупки в супермаркете, забыл на стойке кошелек. Вернувшись через некоторое время, кошелька не обнаружил.

Полицейскими установлено, что 54-летний местный житель, работающий в магазине охранником, договорившись с двумя кассирами, похитил переданный ему кошелек, забытый покупателем. Злоумышленники разделили между собой похищенные денежные средства.

В отделе полиции подозреваемые признались в преступлении и раскаялись в содеянном.

Похищенные документы были изъяты и возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.