Работники приморского супермаркета поделили содержимое кошелька покупателя

В дежурную часть ОМВД по городу Уссурийску Приморского края поступило заявление 47-летнего местного жителя о краже кошелька с документами и суммой более 70 тысяч рублей в одном из магазинов на улице Чичерина, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД края.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей и очевидцев преступления, изучили записи камер видеонаблюдения. Потерпевший пояснил, что, сделав покупки в супермаркете, забыл на стойке кошелек. Вернувшись через некоторое время, кошелька не обнаружил.
Полицейскими установлено, что 54-летний местный житель, работающий в магазине охранником, договорившись с двумя кассирами, похитил переданный ему кошелек, забытый покупателем. Злоумышленники разделили между собой похищенные денежные средства.
В отделе полиции подозреваемые признались в преступлении и раскаялись в содеянном.
Похищенные документы были изъяты и возвращены владельцу.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.