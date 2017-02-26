Одиннадцать проблем в сексе, способных разрушить отношения

Необходима помощь специалистов

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Ученые заявили о том, что им удалось установить, какие 11 проблем в сексе могут стать причиной разрыва отношений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По словам специалистов, они провели опрос нескольких тысяч пар на предмет нарушения в половой жизни. Оказалось, что проблемы в сексе, как и мужчин, так и у женщин, могут способствовать разрыву отношений.

Одной из причиной разрыва отношений может стать аноргазмия - невозможность получить оргазм и депрессия в связи с этим. Также отрицательно влияет на отношения гипоактивное расстройство полового влечения. У людей, столкнувшихся с этой проблемой слабое сексуальное воображение и пассивность в сексе. Еще одним фактором, который может стать причиной расставания ученые считают половое отвращение, при котором секс у человека вызывает лишь негативные эмоции.

Также пара скорее всего расстанется если один из партнеров страдает от хронической тазовой боли и диспареунии (боли в половых органах, возникающие при сексе).

Также среди самых неприятных для женщин проблем - вагинизм. Если он возинкает,мышцы влагалища начинают непроизвольное сокращаться. Также существует такая проблема как вульварный вестибулит, при котором женщина испытывает боль при прикосновении к её половым органам. Негативно влияет на интимную жизнь и диэстетическая вульводиния, при которой женщина испытывает боли внутри влагалища.

Исследование показало, что брак может разрушиться, если мужчина страдает от эректильной дисфункции и различного рода проблемами с семяизвержением.

Авторы исследования обращают внимание на то, что при возникновении подобного рода проблем следует не подавать на развод, а обратиться к специалисту. Большинство из них поможет решить врач. К тому же, многие эти проблемы сигнализируют об изменения в организме, которые могут вызвать серьезные заболевание. А своевременная медицинская помощь в данном случае позволит сохранить и здоровье, и семью.