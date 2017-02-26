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Боли в спине могут предрекать раннюю смерть, - ученые

Результаты исследования требуют более детального изучения
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники Университета Сиднея по итогам исследования пришли к выводу, что боли в спине в молодом возрасте могут предвещать человеку раннюю смерть, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Результаты исследования, проведенного австралийскими учеными, обнародовало британское издание Daily Mail.

Научные сотрудники Университета Сиднея доказали потенциальное уменьшение продолжительности жизни, связанное с болью в позвоночнике. Вопрос специалисты изучали при участии 4390 близнецов в возрастной категории старше 70 лет.
Результаты исследования показали, что у людей, которые страдают от частых болей в спине, риск умереть в раннем возрасте на 13% выше, чем у здоровых людей.
Однако авторы исследования отмечают, что полученные результаты требуют более детального изучения, так как пока причину формирования взаимосвязи между болью в спине и смертностью они назвать не могут.
При этом специалисты отмечают, что боль в спине свидетельствует о плохом состоянии здоровья человека в целом и страдающим от нее людям обязательно необходимо показаться врачу.

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