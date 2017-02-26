Четыре авиарейса опаздывают с прибытием во Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.
|S7-3210
|Ю-Сахалинск
|S7 Airlines
|24 фев 11:55
|Задерживается
|Airbus 320
|«A» ВВЛ
|SU-3583
|Ю-Сахалинск
|Аэрофлот
|24 фев 11:55
|Задерживается
|Airbus 320
|«A» ВВЛ
|FV-6481
|Москва/Внуково
|Россия
|26 фев 10:30
|Задерживается
|Boeing 777
|«A» ВВЛ
|SU-6481
|Москва/Внуково
|Аэрофлот
|26 фев 10:30
|Задерживается
|Boeing 777
|«A» ВВЛ
Вместе с тем, несколько самолетов прибудут раньше положенного:
|S7-3210
|Ю-Сахалинск
|S7 Airlines
|26 фев 11:55
|Раннее прибытие
|Airbus 320
|«A» ВВЛ
|SU-3583
|Ю-Сахалинск
|Аэрофлот
|26 фев 11:55
|Раннее прибытие
|Airbus 320
|«A» ВВЛ
|SU-1702
|Москва/Шереметьево
|Аэрофлот
|26 фев 12:20
|Раннее прибытие
|Airbus 330
|«A» ВВЛ
Больше в расписании владивостокского аэропорта никаких "накладок" нет.