Расписание

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Четыре авиарейса опаздывают с прибытием во Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

S7-3210 Ю-Сахалинск S7 Airlines 24 фев 11:55 Задерживается Airbus 320 «A» ВВЛ SU-3583 Ю-Сахалинск Аэрофлот 24 фев 11:55 Задерживается Airbus 320 «A» ВВЛ

FV-6481 Москва/Внуково Россия 26 фев 10:30 Задерживается Boeing 777 «A» ВВЛ SU-6481 Москва/Внуково Аэрофлот 26 фев 10:30 Задерживается Boeing 777 «A» ВВЛ















Вместе с тем, несколько самолетов прибудут раньше положенного:

S7-3210 Ю-Сахалинск S7 Airlines 26 фев 11:55 Раннее прибытие Airbus 320 «A» ВВЛ SU-3583 Ю-Сахалинск Аэрофлот 26 фев 11:55 Раннее прибытие Airbus 320 «A» ВВЛ SU-1702 Москва/Шереметьево Аэрофлот 26 фев 12:20 Раннее прибытие Airbus 330 «A» ВВЛ

Больше в расписании владивостокского аэропорта никаких "накладок" нет.