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Общество

Четыре авиарейса опаздывают с прибытием во Владивосток

Расписание
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Четыре авиарейса опаздывают с прибытием во Владивосток, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

S7-3210Ю-СахалинскS7 Airlines24 фев 11:55ЗадерживаетсяAirbus 320«A» ВВЛ
SU-3583Ю-СахалинскАэрофлот24 фев 11:55ЗадерживаетсяAirbus 320«A» ВВЛ
FV-6481Москва/ВнуковоРоссия26 фев 10:30ЗадерживаетсяBoeing 777«A» ВВЛ
SU-6481Москва/ВнуковоАэрофлот26 фев 10:30ЗадерживаетсяBoeing 777«A» ВВЛ







Вместе с тем, несколько самолетов прибудут раньше положенного:

S7-3210Ю-СахалинскS7 Airlines26 фев 11:55Раннее прибытиеAirbus 320«A» ВВЛ
SU-3583Ю-СахалинскАэрофлот26 фев 11:55Раннее прибытиеAirbus 320«A» ВВЛ
SU-1702Москва/ШереметьевоАэрофлот26 фев 12:20Раннее прибытиеAirbus 330«A» ВВЛ

Больше в расписании владивостокского аэропорта никаких "накладок" нет.

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