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Фоторепортажи

Байкеры Приморья «порвали зиму»

Последняя суббота февраля стала настоящим праздником для мотосообщества
Фото: Данил Муромцев, РИА VladNews Фото: Данил Муромцев, РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

25 февраля на мысе Кунгасном во Владивостоке владельцы «железных коней», их близкие и вообще неравнодушные к байк-движению люди «порвали зиму» ,сообщает корреспондент РИА VladNews.

Как и было обещано организаторами, развлечения были, как говорится – «от мала до велика» - и гонки (само собой), и перетягивание каната, и метание бревна… А уж из угощений, помимо обещанного чая и блинов, было практически всё – от пельменей до шаурмы.

Радушные организаторы мероприятия – Русские Самураи. Но на празднике «Порвём зиму» были представители почти всех МС Приморья, и не только.

Ну и как финал – сожжение чучела зимы. И хотя до официального открытия байк-сезона ещё пара месяцев – для истинных «двухколёсных» зима уже закончилась.

Автор фоторепортажа: Данил Муромцев, РИА VladNews

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