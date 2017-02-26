Гороскоп на 26 февраля

День быстрых решений

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую. К примеру, сегодня многим может показаться, что чем распутывать гордиев узел, гораздо проще его разрубить. По этой причине ждать от окружающих дипломатичности не стоит, и если вы не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров, сообщает 1001 Гороскоп.

Сегодня Овен может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Овна активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Овну же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество – это умение мыслить не так как все, и оно сегодня пригодится Тельцу даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку – сегодня Телец будет способен на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Его изобретательность и креатив не будут знать предела!

Сегодня мысли Близнецов будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать им покоя! Из-за этого бедные Близнецы способны буквально разрываться между делами и домом; с работы они могут украдкой звонить домой, из дома – на работу. Их усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Близнецов окажется на редкость успешной и продуктивной.

Сегодня у Рака огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой и практичной смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Раку в два счета разделаться с любой задачей – даже нестандартной. Сегодня Рак способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!

Сегодня Лев разгонится так, что остановиться станет для него целой проблемой! Его мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившемуся Льву сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Лев будет пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Сегодня обстоятельства будут поторапливать Деву, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не ее стиль, Дева сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово «надо» – сегодня Дева склонна очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сама она не останется внакладе: Дева будет чувствовать себя как никогда полезной и нужной. То есть практически счастливой.

Сегодня Весы будут готовы подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Весов будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь – всего лишь вопрос времени. Единственное «но»: уделяя внимание будущему, Весам сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее – о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Сегодня меньше всего на свете Скорпиона будет волновать чужое мнение – по крайней мере, именно так он себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют его уверенностью в том, что он делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Скорпиону под горячую руку – если он занят каким-то делом, то в запале способен высказать все, что считает нужным. А вот спросить его мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Скорпион будет польщен.

Сегодня – отличный день для того, чтобы Стрелец подумал о будущем! Впрочем, для начала ему надо доделать дела в настоящем, которые висят над ним, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Стрельца окажется работа по дому. Ну а приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Стрелец поймет, как ее можно добиться.

Сегодня Козерог способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Козерога будет работать точно, как швейцарские часы, а руки – аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Козерога идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он сегодня отличаться не будет!

Сегодня в Водолее проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Водолей сегодня будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Сегодня граница между уверенностью и самоуверенностью Рыб будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сами Рыбы могут считать, что они просто делают дело, нацелены на результат и требуют того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Рыб могут походить на кнут надсмотрщика, а их прямота по поводу и без – на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Рыбам сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.