В Приморье местами пройдет снег

Сегодня, 26 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -10...+3°C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4 °C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C.