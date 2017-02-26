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В Приморье местами пройдет снег

Погоду в регионе в этот день определяет тыловая часть циклона
Фото: wpapers.ru Фото: wpapers.ru
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 февраля, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона.  В крае местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -10...+3°C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха -2...-4°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C.

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