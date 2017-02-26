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Лекарства от бессонницы опасны для жизни, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

Канадские ученые в ходе исследования узнали, что некоторые препараты от бессонницы имеют большие дозы активных веществ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Svopi.ru.

Специалисты во время исследования взяли 31 средство от бессонницы от 16 известных марок. После их изучения они ужаснулись от полученных данных. Средства, которые размещены в категории пищевых добавок, имеют полное право неконтролироваться, но у них в составе очень большие дозы тяжёлых веществ.

В 71% препаратов обнаружили разные дозы гормона сна и мелатонина по сравнению с тем, что написано на упаковке. В некоторых присутствовало меньше, чем нужно, а в других в пять раз больше, чем заявлено. Передозировка этим грозит тяжёлыми последствиями для здоровья. Также пугает присутствие серотонина. В некоторых лекарствах даже не заявляли на упаковке о его нахождении внутри. Его передозировка может закончиться летальным исходом.

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