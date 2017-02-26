В Германии муж россиянки убил своих детей

Супруги постоянно ссорились

Владивосток, воскресенье, 26 февраля , РИА Vladnews.

В Германии полиция задержала гражданина Испании, подозреваемого в убийстве своих детей четырех и пяти лет, матерью которых является россиянка. Кровавая история произошла в городе Аурих, Нижняя Саксония, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Известно, что россиянка Юлия Ланту прожила в Испании десять лет, после чего уехала вместе с мужем в Германию. Их сыновья рождены в Испании и имеют гражданство этой страны.

В Германии Юлия начала работать на фабрике, вместе с мужем Серхио они смогли купить дом. Однако супруги постоянно ссорились. Серхио изначально не хотел детей, часто впадал в депрессии. В конце-концов, женщина решила с ним разойтись, но муж стал ей угрожать. Он обещал, что расправится с детьми. Несмотря на угрозы, суд постановил, что дети смогут проводить время с Серхио по выходным.

В минувшую субботу, Юлия, вернувшись домой, обнаружила бывшего супруга, сидящего на полу рядом с лужей крови, а также тело одного из сыновей.

Приехавшие по адресу полицейские вскоре обнаружили тело второго ребенка. Как оказалось, отец бил собственных сыновей чем-то тупым по голове. Причем стражи порядка не исключают, что мужчина планировал расчленить трупы, но не успел.

В настоящее время задержанный находится в психиатрическом отделении больницы под надзором полиции. А у матери убитых детей нервный срыв.