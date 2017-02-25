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Во Владивостоке из-за гололеда произошли жесткие ДТП, есть пострадавшие

Въезд в город блокировали пробки
Фото: соцсети Фото: соцсети
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Вечером, 25 февраля, когда на пригородных трассах Владивостока образовалась ледяная корка, произошло несколько жестких ДТП с пострадавшими, сообщает РИА VladNews.

По информации из аккаунта в Instargam "Экипажи ДПС", на спуске с улицы Выселковой на Рудневский мост водитель микрогрузовика не смог затормозить. На скользкой трассе машину понесло и автомобиль врезался в леера ограждения, задев несколько проходящих мимо авто. Автомобилисты оперативно вызвали реанимацию, медики оказали пострадавшему помощь.

На острове Русский у моста во Владивосток водитель Тойоты-Калдины не справился с управлением в врезался в столб. К счастью, рулевой отделался испугом и синяками, а вот его машине потребуется капитальный ремонт.

Недалеко от Низководного моста по трассе поселок Новый - Де-Фриз - произошло столкновение трех машин. Грузовик и Honda- HRV получили серьезные повреждения, сообщает подписчик аккаунта Экипажи ДПС. В аварии пострадали люди. Жертв нет, на месте ДТП работают бригады скорой помощи.

Авария блокировала въезд во Владивосток и стала причиной многокилометровой пробки, сообщают очевидцы. Владивостокцы, желающие вернуться после выходного домой, стоят в течение более 2 часов.На местах происшествий работает ГИБДД, выясняются обстоятельства ДТП. ГАИ призывает водителей воздержаться от резких маневров на обледенелых к вечеру пригородных трассах, соблюдать предельную осторожность и снизить скорость движения.

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