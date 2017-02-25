Как прошел Международный ледовый полумарафон во Владивостоке

Сегодня, 25 февраля, во Владивостоке состоялся Международный ледовый полумарафон, в котором приняли участие почти 700 человек, сообщает РИА VladNews.
Самые яркие моменты смотрите в фоторепортаже РИА VladNews.
Сегодня, 25 февраля, во Владивостоке состоялся Международный ледовый полумарафон, в котором приняли участие почти 700 человек, сообщает РИА VladNews.
Самые яркие моменты смотрите в фоторепортаже РИА VladNews.
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