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Ученые выяснили, какие 11 проблем в сексе приводят к разводу

При возникновении проблем следует обратиться к врачу
Фото: Фото:
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выявили 11 проблем в сексе, которые могут привезти к разводу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, в котором приняли участие тысячи пар и выяснили, что привести к расставанию может аноргазмия - невозможность получить оргазм и депрессия в связи с этим. Мешает отношениям также гипоактивное расстройства полового влечения - недостаточное количество сексуальных желаний и фантазий, которое воспринимаются одним из пары как стресс-фактор.


Такая проблема, как половое отвращение, тоже может разрушить брак. При нем секс у человека вызывает негативные эмоции и волнения. Синдром хронической тазовой боли, помимо того, что ухудшает жизнь в целом, способен поставить крест и на отношениях. Также для обоих полов ученые выделили такое состояние, как диспареуния - боли в половых органа, связанные с сексом.

Серьезными проблемами для женщин считаются вагинизм (непроизвольное сокращение влагалища), вульварный вестибулит (болью при прикосновении к половым органам) и диэстетическая вульводиния (хронические боли во влагалище).

Эректильная дисфункция может стать причиной разрушения отношений со стороны мужчины. Кроме этого, серьезными проблемами считаются как раннее семяизвержение, так и его задержка.

Ученые настаивают, что при возникновении любой из перечисленных проблем в сексе, необходимо обратиться к врачу. Притом не только для того, чтобы сохранить семью, но и во избежание проблем со здоровьем.

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