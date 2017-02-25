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Политика и экономика

Девальвация рубля в 2017 году в России: чего ждать, прогноз

Российские власти не доверяют рублю и будут сохранять бюджетные доходы в долларах, евро и фунтах
Фото: Яндекс.Ру Фото: Яндекс.Ру
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Валютные операции в частности и управление экономической ситуацией в целом – это крайне сложная работа, требующая серьезных знаний, смекалки и опыта. Однако порою случается так, что даже самое лучшее управление финансами не приносит желанных плодов и экономические показатели все равно начинают падать. В этом случае часто начинается девальвация – процесс обесценивания национальной валюты в отношении других мировых, более стабильных валют. Больше всего это «бьёт по карману» простых граждан, вследствие чего россияне крайне переживают на этот счёт, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Надо сказать, что российские власти не доверяют рублю и будут сохранять бюджетные доходы в долларах, евро и фунтах. В связи с этим Минфин уже приступил к покупке иностранной валюты за бюджетные рубли на столичной бирже в объеме около 100 млн долларов в день, которые затем пополнят Резервный фонд.

Отметим, что на эти цели направлен весь объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за февраль, прогнозируемых в сумме 113,1 млрд руб., а закупки продлятся с 7 ферваля по 6 марта.

Глава Минфина Антон Силуанов в ходе выступления на общественном совете в финансовом ведомстве заявил, что не исключает ситуации, при которой в 2017 году будет проходить одновременно покупка валюты на внутреннем рынке и расходование средств из резервов.

«Мы сохраняем за собой право использования средств Резервного фонда в тех объемах, которые заложены в бюджете, 1,8 трлн руб. Тем не менее на те дополнительные доходы, которые мы получаем, мы будем участвовать на валютном рынке в виде покупки. Может быть, случится и такая ситуация, когда нам придется воспользоваться средствами Резервного фонда с одновременной покупкой валюты на валютном рынке», – объяснил Силуанов.

Однако, как полагают эксперты, резкого изменения валютного курса ожидать не стоит. Предположительно, рубль будет плавно снижаться по отношению к доллару.

«Учитывая параметры покупки валюты и объемы операций, ЦБ вряд ли окажет серьезное критическое влияние на рынок. При прочих равных условиях путь даже к 61 рублю за доллар займет не одну неделю», – заявил зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.

Он также отметил, что период девальвации рубля будет очень длительным и неравномерным.

«Цель Минфина в районе 65 руб. за доллар вряд ли будет достигнута ранее середины года», – считает Люшин.

Тем не менее Силуанов, в свою очередь, пообещал, что покупка валюты для Резервного фонда будет вестись аккуратно, чтобы не создавать предпосылки для волатильности на рынке.

Напомним, что девальвация – это снижение валютного курса, вызванное сложившейся экономической ситуацией. Она используется центральными банками для управления национальной валютой. При этом, центральный банк безусловно может влиять на стоимость валюты, но только косвенно – посредством валютных интервенций.

В экономике существует два вида девальвации – открытая (официальная) и скрытая (рыночная). Об официальной девальвации население государства узнает из объявления Центрального банка. При этом она сопровождается изъятием обесцененных бумажных денег и их обмен на твердые деньги. Скрытая девальвация происходит под давлением экономических факторов, и обесцененные деньги остаются в обращении.

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