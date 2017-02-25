Какой церковный праздник сегодня: 25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 февраля, по новому стилю - день, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Иверская икона, которую также принято называть еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ Божьей матери.



Согласно легенде, которая и дала иконе одно из ее имен: в 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, женщина опустила икону в море. Через некоторое время (по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков) монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб. Инок монастыря Святой Гавриил прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами.





По легенде, икону несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому ее и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.



Напомним, что Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею. Слух об образе Богоматери дошел и до России и будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату – день перенесения списка иконы. По календарю Русской Православной Церкви по новому стилю – это 26 октября.