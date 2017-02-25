СМИ: Глава Арсеньева взят под домашний арест 13:09, 25 февраля СМИ: Глава Арсеньева взят под домашний арест
Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки 12:48, 25 февраля Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки
Молодой человек отжег в центре ночного Владивостока 11:33, 25 февраля Молодой человек отжег в центре ночного Владивостока (Видео)
Новостная лента
Февраль, 25 суббота
18:22
​Владивостокская резолюция против «ЭРА-ГЛОНАСС» отправлена президенту России Фото
18:22
Политтехнолога губернатора Приморья навестили в СИЗО Эксклюзив
18:22
​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш! Эксклюзив
18:16
Какой церковный праздник сегодня: 25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери
17:23
Владивостокцы уже готовы к весне Видео
17:06
Защитник владивостокского «Адмирала» празднует свой день рождения
16:35
Судьбу спорткомплекса в микрорайоне Снеговая падь решат в этом году Видео
16:07
Ученые узнали, нужно ли людям употреблять алкоголь
15:44
Десятилетняя Катя из Владивостока может услышать только с вашей помощью Видео
15:03
Серийный грабитель пойдет под суд в Приморье
14:32
Футбольный клуб "Луч-Энергия" готовится ко второй части чемпионата Видео
14:09
В Приморье во время пожара в квартире были спасены люди
13:38
Широкая масленица проходит во Владивостоке Видео
13:09
СМИ: Глава Арсеньева взят под домашний арест
13:00
Более 600 человек пробежали по морю во Владивостоке
12:48
Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки
12:29
Утиная охота по-флотски состоится во Владивостоке Видео
12:01
Приморцы все чаще выкладывают свои проблемы в Инстаграм
11:33
Молодой человек отжег в центре ночного Владивостока Видео
11:09
Семь защитников и три девочки родились в праздничный день во Владивостоке
10:58
Во Владивостоке дан старт Международному ледовому марафону
10:46
Рубль продолжает укреплять свои позиции
10:17
Мужчина выпрыгнул из окна в Приморье
10:08
Гороскоп на 25 февраля
09:06
Во Владивостоке сегодня 0°C
08:03
При ДТП на Камчатке пострадали более 20 человек Фото
06:46
Лекарства от бессонницы опасны для здоровья‍
05:02
Хабаровский атаман угрожал оружием доставщику воды
03:37
Ученые выяснили, почему болят ноги
02:01
Мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю, пока она спала
00:24
Сенсация NASA взбудоражила людей
Февраль, 24 пятница
23:15
Дорога в Уссурийске превратилась в кукурузное поле Видео
22:32
Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4088 (27) от 23 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Какая она – сильная половина края
«Еруслан» нашел свое пристанище в Славянке
Спорткомплекс ждет инвесторов
Мониторинг не выявил опасности для соседних зданий
В школе садоводов не ставят оценки. Но расставляют акценты
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Какой церковный праздник сегодня: 25 февраля - Празднование в честь Иверской иконы Божией Матери

Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею
Фото: p97.spb.ru Фото: p97.spb.ru
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 февраля, по новому стилю - день, когда православные чествуют Иверскую икону Пресвятой Богородицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 


Иверская икона, которую также принято называть еще Вратарницей или Привратницей, изображает Деву Марию с Младенцем. Оригинал образа находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции. Согласно преданию, икону написал евангелист Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 февраля монахи монастыря на горе Афон обрели чудотворный образ Божьей матери.

Согласно легенде, которая и дала иконе одно из ее имен: в 9 веке образ хранился у благочестивой вдовы, жившей около города Никеи. Чтобы спасти лик Богородицы от иконоборцев, женщина опустила икону в море. Через некоторое время (по разным источникам, между этими событиями прошло от нескольких дней до двух веков) монахи Иверского монастыря, расположенного на горе Афон, увидели ее в море. Икону поддерживал огненный столб. Инок монастыря Святой Гавриил прошел по воде и принес икону в монастырь. Однако утром ее обнаружили над воротами.


По легенде, икону несколько раз пытались внести в помещение, но всегда она возвращалась обратно. Поэтому ее и прозвали Привратницей, а от имени обители – Иверский монастырь – она получила наименование Иверская.

Напомним, что Иверская икона прославилась чудесами, которые творились рядом с нею. Слух об образе Богоматери дошел и до России и будущий патриарх Никон, бывший тогда еще архимандритом, обратился к настоятелю Иверского монастыря Пахомию с просьбой сделать список с иконы. 13 октября (по старому стилю) 1648 года копию доставили в Москву. С тех пор православные стали отмечать эту дату – день перенесения списка иконы. По календарю Русской Православной Церкви по новому стилю – это 26 октября.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки
12:48, 25 февраля 2017 Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки

Накануне горе-водитель был лишен прав

Молодой человек отжег в центре ночного Владивостока
11:33, 25 февраля 2017 Молодой человек отжег в центре ночного Владивостока

Дискотека на проезжей части

Семь защитников и три девочки родились в праздничный день во Владивостоке
11:09, 25 февраля 2017 Семь защитников и три девочки родились в праздничный день во Владивостоке

День порадовал акушеров своей родовой активностью

Гороскоп на 25 февраля
10:08, 25 февраля 2017 Гороскоп на 25 февраля

Сегодня возможны новые знакомства, в том числе романтические

Во Владивостоке сегодня 0°C
09:06, 25 февраля 2017 Во Владивостоке сегодня 0°C

В крае местами небольшой снег

Сенсация NASA взбудоражила людей
00:24, 25 февраля 2017 Сенсация NASA взбудоражила людей

Обнаружено 7 планет, 3 из которых потенциально пригодны для жизни

Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток
22:32, 24 февраля 2017 Производство экологически чистой бытовой химии запустили в Свободном порту Владивосток

Продвижение инновационного продукта на рынке Дальнего Востока