Более 600 человек пробежали по морю во Владивостоке

Организаторы подводят итоги

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 февраля, на живописной территории бухты Новик на Русском острове состоялся Международный ледовый полумарафон, в котором приняли участие более 600 человек из 38 разных городов России и 7 стран мира, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Спортивное мероприятие представляло собой 4 дистанции: 5, 10, 21 км и детская дистанция.

Всего в массовом забеге приняли участие 624 человека.

21 км пробежали 177 человек, 10 км – 128, 5 км – 227. Детскую дистанцию преодолели 92 человека.

В настоящее время организатору ледового полумарафона подводят итоги.