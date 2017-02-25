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Ученые узнали, нужно ли людям употреблять алкоголь

Резкий отказ от спиртного толкает людей на верную гибель
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования ответили на вопрос «пить или не пить», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты провели исследование, которое длилось почти 20 лет, а его участниками стали 1800 добровольцев в возрасте от 55 до 65 лет. Добровольцев разделили на не пьющих совсем, алкоголиков, а также умеренно потребляющих спиртное. Результат показал, что даже хронические алкоголики имеют большую продолжительность жизни, нежели трезвенники. Так, чаще всего раньше остальных умирали трезвенники, в частности, до 65 лет. Из них не дожили 69%, из пьющих умеренно - 40%, а из алкоголиков - 60%.

По словам специалистов, серьезный вред здоровью может причинить резкий отказ от спиртных напитков. 

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