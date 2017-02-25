Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки

Накануне горе-водитель был лишен прав

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня ранним в районе Калининской базы автомобиль Toyota Mark X Zio въехал в магазин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Как сообщают очевидцы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Взяв машину жены, он отправился в магазин за «добавкой». Однако мужчина не справился с управлением, в результате чего протаранил магазин.

В итоге, автомобиль получил серьезные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Сообщается, что накануне горе-водитель был лишен права управлять транспортным средством за пьяную езду.