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Пьяный мужчина въехал в алкомаркет за очередной бутылкой водки

Накануне горе-водитель был лишен прав
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня ранним в районе Калининской базы автомобиль Toyota Mark X Zio въехал в магазин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Как сообщают очевидцы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Взяв машину жены, он отправился в магазин за «добавкой». Однако мужчина не справился с управлением, в результате чего протаранил магазин.

В итоге, автомобиль получил серьезные повреждения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции.

Сообщается, что накануне горе-водитель был лишен права управлять транспортным средством за пьяную езду. 

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