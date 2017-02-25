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В Приморье во время пожара в квартире были спасены люди

Причины возгорания устанавливаются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

23 февраля в 02.07 на пульт пожарной службы Октябрьского муниципального района поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю. Заявитель рассказал, что в поселке Липовцы горит квартира в деревянном доме.

Через 5 на место происшествия прибыли пожарные расчеты, которые и приступили к тушению. На момент пожара в охваченном пламенем помещении находились мужчина и женщина, которых брандмейстеры вывели на свежий воздух с помощью спасательных устройств.

В 02.30 возгорание было локализовано, а в 03.15 - полностью ликвидировано. Общая площадь пожара составила 42 кв. м. С огнем боролись 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

В данном происшествии никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания устанавливаются специалистами.

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