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Владивостокцы уже готовы к весне

Как начать смотреть на жизнь позитивно
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

С приходом весны появляется не только приподнятое настроение, но и масса дел: купить подарки, решить, где отдохнуть и даже выбрать школу для ребёнка. Об этом расскажет корреспондент VIII канала Дарья Панченко.

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