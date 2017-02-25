Владивостокцы уже готовы к весне

Как начать смотреть на жизнь позитивно

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

С приходом весны появляется не только приподнятое настроение, но и масса дел: купить подарки, решить, где отдохнуть и даже выбрать школу для ребёнка. Об этом расскажет корреспондент VIII канала Дарья Панченко.