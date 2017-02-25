Судьбу спорткомплекса в микрорайоне Снеговая падь решат в этом году

Комплекс должны были достроить в 2013 году

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

По плану в недостроенном спорткомплексе в микрорайоне Снеговая Падь должны были расположиться ледовая арена, бассейн, сауна, спортивный зал и трибуны почти на 1000 человек. Достроить комплекс должны были еще в 2013 год, но что-то пошло не так, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.