Серийный грабитель пойдет под суд в Приморье

Расследование дела окончено

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

40-летний житель Находки обвиняется в серии краж из автомашин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Ранее в отделе полиции зарегистрированы обращения дачников о кражах. Предметом посягательства злоумышленника были денежные средства, мобильные телефоны. Ущерб, причиненный обвиняемым, превысил 250 тысяч рублей.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали жителя Находки, который дал признательные показания.

Установлено, что злоумышленник совершал преступления, когда хозяева транспортных средств были заняты на садовых участках. Мужчина выбирал автомашины, не оборудованные охранной сигнализацией.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ходе расследования сотрудники полиции установили причастность обвиняемого к 8 эпизодам преступлений.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства.