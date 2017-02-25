Во Владивостоке дан старт Международному ледовому марафону

Около 700 участников пробегут по морю

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 февраля, на живописной территории бухты Новик на Русском острове пройдет Международный ледовый полумарафон, в котором примут участие около 700 участников из 38 разных городов России и 7 стран мира, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В настоящее время уже был дан детский старт, а также старт на самую длинную дистанцию – 21 км.

Отметим, что в массовом забеге по морю примут участие не только российские спортсмены, но и гости из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Австралии, Великобритании и Украины.

В мероприятии принимает участие и корреспондент РИА VladNews.