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Во Владивостоке дан старт Международному ледовому марафону

Около 700 участников пробегут по морю
Фото: Анастасия Телятникова Фото: Анастасия Телятникова
Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 25 февраля, на живописной территории бухты Новик на Русском острове пройдет Международный ледовый полумарафон, в котором примут участие около 700 участников из 38 разных городов России и 7 стран мира, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В настоящее время уже был дан детский старт, а также старт на самую длинную дистанцию – 21 км.

Отметим, что в массовом забеге по морю примут участие не только российские спортсмены, но и гости из Китая, Южной Кореи, Японии, США, Австралии, Великобритании и Украины.

В мероприятии принимает участие и корреспондент РИА VladNews.

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