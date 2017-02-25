Десятилетняя Катя из Владивостока может услышать только с вашей помощью

Девочке необходим современный слуховой аппарат

Владивосток, суббота, 25 февраля , РИА Vladnews.

Месяц назад мы собирали средства на новый слуховой аппарат для Димы Терпугова из специализированной школы-интерната для детей с нарушением слуха. А сегодня помощь необходим другой воспитаннице школы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.